Golf, Farmers Insurance Open 2022: indietro Molinari, Rahm ad un passo dalla vetta (Di sabato 29 gennaio 2022) Non sorride a Francesco Molinari il 'moving day' del Farmers Insurance Open, torneo del PGA Tour di scena a San Diego. L'azzurro, 23°, è infatti scivolato alla 47^ posizione con il punteggio di 211 (66 72 73, -5). Il Golfista torinese in realtà non era partito male, ma poi ha commesso un paio di gravi errori, compromettendo le sue chances di vittoria. Nel quarto e ultimo round tenterà di risalire la china, ma le posizioni di vertice sono troppo lontane. Al comando ci sono l'americano Will Zalatoris e l'australiano Jason Day, entrambi con un totale di 202 (-14). Insegue il numero 1 del ranking Jon Rahm, distante un solo colpo e appaiato al terzo posto con Aaron Rai. Tra i giocatori in lotta per la classifica finale, spiccano anche il sudcoreano Sungjae Im e gli americani Thomas e ...

