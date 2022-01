Francesco, Alessandro e Matteo: chi sono i figli di Pino Insegno (Di sabato 29 gennaio 2022) Pino Insegno, classe 1959, ha avuto le idee chiare fin da piccolo in merito a ciò che sarebbe stato nella sua vita.Grazie alla sua voce suadente e penetrante, l’uomo è arrivato a doppiare personaggi di grande successo e ha potuto rivestire il ruolo di attore e conduttore televisivo con grande consenso.Pino ha inoltre fatto parte di un progetto comico insieme ad altre persone, con le quali ha fondato la Premiata Ditta, molto in voga negli anni 90. Per quanto riguarda la vita sentimentale di Pino Insegno, l’uomo è stato sposato per diversi anni con Roberta Lanfranchi, dalla quale ha avuto due figli. Abbiamo un rapporto magnifico. I nostri figli sono belli e sereni. Siamo stati bravi dall’inizio, Roberta ed io. E’ finita nella maniera giusta. Nessun ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022), classe 1959, ha avuto le idee chiare fin da piccolo in merito a ciò che sarebbe stato nella sua vita.Grazie alla sua voce suadente e penetrante, l’uomo è arrivato a doppiare personaggi di grande successo e ha potuto rivestire il ruolo di attore e conduttore televisivo con grande consenso.ha inoltre fatto parte di un progetto comico insieme ad altre persone, con le quali ha fondato la Premiata Ditta, molto in voga negli anni 90. Per quanto riguarda la vita sentimentale di, l’uomo è stato sposato per diversi anni con Roberta Lanfranchi, dalla quale ha avuto due. Abbiamo un rapporto magnifico. I nostribelli e sereni. Siamo stati bravi dall’inizio, Roberta ed io. E’ finita nella maniera giusta. Nessun ...

StrangisThjngs : @cripotterhead francesco, alessandro, si scherza....... - nicoferlav : RT @VgAdele: @Pontifex_it celebriamo la memoria delle vittime per il siero! - Mirko92982183 : RT @VgAdele: @Pontifex_it celebriamo la memoria delle vittime per il siero! - ilgala1899 : @SMilos84 @90sfootball Paolo Maldini, Carlo Ancelotti, Riccardo Ferri, Gianluca Pagliuca, Nicola Berti, Stefano Era… - assoaiman : Il nuovo Consiglio Direttivo ha nominato per il biennio 2022-2023: Presidente: Bruno Sasso Vice Presidente: GIORGI… -