Fiorentina, primo allenamento per Cabral. Piatek lavora a parte (Di sabato 29 gennaio 2022) Il dopo Vlahovic è ufficialmente iniziato. Il nuovo acquisto della Firoentina, Arthur Cabral ha svolto il primo allenamento in maglia viola sotto la guida di Vincenzo Italiano. Test atletici e intenso lavoro in palestra prima di svolgere anche parte dell’allenamento sul terreno di gioco per il brasiliano arrivato a titolo definitivo dal Basilea. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, oltre all’indisponibile Saponara e all’influenzato Biraghi, mentre Piatek ha svolto come ieri una seduta personalizzata. Per il resto dei calciatori riscaldamento atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche. Domenica libera, lunedì la ripresa. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Il dopo Vlahovic è ufficialmente iniziato. Il nuovo acquisto della Firoentina, Arthurha svolto ilin maglia viola sotto la guida di Vincenzo Italiano. Test atletici e intenso lavoro in palestra prima di svolgere anchedell’sul terreno di gioco per il brasiliano arrivato a titolo definitivo dal Basilea. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, oltre all’indisponibile Saponara e all’influenzato Biraghi, mentreha svolto come ieri una seduta personalizzata. Per il resto dei calciatori riscaldamento atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche. Domenica libera, lunedì la ripresa. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Fiorentina, primo allenamento per #Cabral - giacomo1994_ : RT @_schiaffino__: tanto la Della Valle casca sempre in piedi. Il primo febbraio dirà che l'offerta era quella, che la Fiorentina ha rifiut… - junews24com : Vlahovic scalpita: il messaggio dopo il primo allenamento - FOTO - - juanito92e : RT @_schiaffino__: tanto la Della Valle casca sempre in piedi. Il primo febbraio dirà che l'offerta era quella, che la Fiorentina ha rifiut… - CarteiSimo : @giannattasius @acffiorentina Vlahovic purtroppo non sarà né il primo né l ultimo,il principio é i giocatori passan… -