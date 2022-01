Fiorentina | la Curva Fiesole durissima | “Vlahovic è scappato di notte come un codardo | Commisso ha perso la faccia”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 29 gennaio 2022) Non si placa la furia dei tifosi dellaper il passaggio di Dusanalla Juventus. Nel mirino è finito principalmente l’attaccante serbo, ma la contestazione è dura anche nei confronti della dirigenza per aver accettato l’offerta dei rivali storici. LaSudha pubblicato un comunicato. “E così siamo alle solite. Un altro piccolo uomo senza palle, senza onore e senza rispetto che se ne va nella squadra senza identità e appartenenza per antonomasia. Un’altra proprietà che dopo aver sbandierato l’amore per il “popolo viola” fa quello che hanno fatto i loro predecessori: vendere i nostri migliori giocatori ai rivali storici. Non ci stupiamo più di niente e non ci strapperemo certo i capelli per averl’ennesimo buffone. Ma una domanda vogliamo farla alla ...