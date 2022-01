Cade per una trentina di metri: ciclista muore ad Aviatico (Di sabato 29 gennaio 2022) Aviatico. Tragedia della montagna nel primo pomeriggio di sabato (29 gennaio) ad Aviatico, in Val Seriana. Un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, ha perso la vita in seguito a una caduta di circa trenta metri avvenuta alle 13.30 in una località impervia. Inutile l’intervento del Soccorso Alpino e del personale medico a bordo dell’elisoccorso: l’uomo era già deceduto. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri di Clusone, che stanno arrivando sul posto, non facile da raggiungere, per i rilievi di legge. Leggi su bergamonews (Di sabato 29 gennaio 2022). Tragedia della montagna nel primo pomeriggio di sabato (29 gennaio) ad, in Val Seriana. Un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, ha perso la vita in seguito a una caduta di circa trentaavvenuta alle 13.30 in una località impervia. Inutile l’intervento del Soccorso Alpino e del personale medico a bordo dell’elisoccorso: l’uomo era già deceduto. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri di Clusone, che stanno arrivando sul posto, non facile da raggiungere, per i rilievi di legge.

Advertising

maiohosonno1 : RT @Sterin86602468: Sto male per come lei stia cercando di farlo ingelosire e lui che ci cade come un pesce lesso! Tra tanto spazio proprio… - _CamillaGreco : RT @Sterin86602468: Sto male per come lei stia cercando di farlo ingelosire e lui che ci cade come un pesce lesso! Tra tanto spazio proprio… - ElenaedElena : @SirDistruggere Se rifiuta cade il governo e ci troviamo la fascista come PdC. Lo farà ingoiando amaro per il bene… - Fabs006 : RT @Sterin86602468: Sto male per come lei stia cercando di farlo ingelosire e lui che ci cade come un pesce lesso! Tra tanto spazio proprio… - bahblahbl : RT @Sterin86602468: Sto male per come lei stia cercando di farlo ingelosire e lui che ci cade come un pesce lesso! Tra tanto spazio proprio… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade per Beijing 2022, in tour dalla A alla Z Quick Response (Risposta rapida) Se un atleta cade e si infortuna in qualsiasi punto della pista, i soccoritori che sanno sciare del team medico può arrivare sul posto per intervento entro quattro ...

Beautiful Anticipazioni Americane: Zoe tradita! Dopo Zende anche Carter cade nella rete di Paris... Intanto, l' ex marito di Nicole , dato che Paris gli ha confidato di non essere pronta per una relazione seria , si vede costretto a fare un passo indietro: al momento, non ci sarà nessun matrimonio .

Cade per una trentina di metri: ciclista muore ad Aviatico BergamoNews Salento, un operaio cade dall'impalcatura: è in codice rosso al Fazzi Un operaio caduto da un’impalcatura mentre eseguiva lavori in un edificio, in via Botteghe Nuove, angolo via Roma, a Squinzano, è stato trasportato in codice rosso da in ambulanza ...

Doppietta svizzera nella discesa di Garmisch. Nadia Delago quinta La Suter vince davanti alla Flury. L’azzurra a un soffio dal podio. Cade la sorella Nicole, la Brignone lontana ...

Quick Response (Risposta rapida) Se un atletae si infortuna in qualsiasi punto della pista, i soccoritori che sanno sciare del team medico può arrivare sul postointervento entro quattro ...Intanto, l' ex marito di Nicole , dato che Paris gli ha confidato di non essere prontauna relazione seria , si vede costretto a fare un passo indietro: al momento, non ci sarà nessun matrimonio .Un operaio caduto da un’impalcatura mentre eseguiva lavori in un edificio, in via Botteghe Nuove, angolo via Roma, a Squinzano, è stato trasportato in codice rosso da in ambulanza ...La Suter vince davanti alla Flury. L’azzurra a un soffio dal podio. Cade la sorella Nicole, la Brignone lontana ...