Atletica, Cinque Mulini 2022: sfida in salsa africana tra Melak, Chelimo e Worku. L'Italia punta sui siepisti (Di sabato 29 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio andrà in scena la Cinque Mulini 2022, una classica del calendario internazionale di corsa campestre. L'appuntamento è sui pratoni di San Vittore Olona (in provincia di Milano) per la 90ma edizione di questo evento inserito all'interno del massimo circuito mondiale World Athletics Cross Country. Il parterre della gara si preannuncia decisamente di lusso e ci sarà da divertirsi, gli atleti si cimenteranno sul consueto tracciato di 10,2 km. L'Italia punta in particolar modo sul terzetto di siepisti che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo: Ahmed Abdelwahed, i gemelli Ala Zoghlami e Osama Zoghlami proverannno a ben figurare in un evento particolarmente impegnativo ed esigente. Attenzione anche al fattore meteo che potrebbe condizionare la prova, come ...

