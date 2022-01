Affluenza boom al?Genovesi | centinaia di persone in coda per la vaccinazione

(Di sabato 29 gennaio 2022) di Monica De Santis Vaccini per tutti dai 12 anni in su. Era questo l’invito fatto girare nei giorni scorsi dalla dirigente dell’Istituto?Genovesi -?Da Vinci.?Ed all’appello hanno risposto davvero in tanti, troppi forse, rispetto a quello che si aspettavano sia la scuola ospitante, sia l’Asl di Salerno che aveva previsto inizialmente l’inoculazione solo di 260 dosi. Già dalle 7 del mattino adulti e ragazzi si sono messi in fila davanti all’istituto di scolastico di via Vernieri in attesa di poter ricevere la dose del vaccino. Un’inaspettata, che ha portato di fatto l’Hub allestita, alla perfezione all’interno dell’Aula Magna a rimanere aperta fino al tardo pomeriggio, con somministrazione extra per poter accontentare il maggior numero dipossibile. A commentare soddisfatto la buona riuscita delle campagne vaccinali nelle scuole ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Affluenza boom

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

... "Quest'anno c'è stato undello sci, sia per le famiglie che per i giovani. Dal momento in cui la stazione ha aperto abbiamo registrato un'incredibile sia durante le vacanze natalizie ...... 'Quest'anno c'è stato undello sci, sia per le famiglie che per i giovani. Dal momento in cui la stazione ha aperto abbiamo registrato un'incredibile sia durante le vacanze natalizie ...Quasi 7mila i vaccini in appena 18 giorni somministrati nell’hub di Letojanni attivo dallo scorso 10 gennaio: numeri importanti che hanno confermato essere ...Nel fine settimana appena trascorso, e come già accaduto in quelli passati, c’è stata ancora una volta una grande affluenza di turisti, presso le località sciistiche Maielletta e Passolanciano.