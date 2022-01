Zaytsev e il figlio vaccinato | «Mi sento un padre orgoglioso»

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Con un post il giocatore ha annunciato la vaccinazione delmaggiore Ivannon è solo un giocatore di volley. Prima di tutto èdi tre figli, Sasha il maggiore e poi due bimbe, Sienna e Nausica. Il giocatore che tempo fa era stato criticato e insultato per aver fatto vaccinare i figli (in tempi lontani dal covid) è tornato sull’argomento. Il maggiore, Sasha ha infatti ricevuto la prima dose del vaccino anti covid 19. Con un post, opposto di Civitanova, ha spiegato: Chi mi conosce lo sa, sono unimperfetto ma faccio il mio meglio e sto ancora imparando… Oggi però mi, perché nonostante i miei tanti “no”, le mille regole, gli orari e l’educazione che spesso mi fanno passare per un genitore severo, oggi ho capito che sto ...

