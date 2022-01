"Voto di massa su Mattarella, quanti ne può prendere". Bomba a urne aperte: "Occhio, poi raggiunge il quorum..." (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sergio Mattarella ha ribadito in tutte le salse di non essere disponibile a un bis che servirebbe soprattutto a togliere dall'imbarazzo i partiti, finora incapaci di trovare una sintesi dopo tante trattative (vere o presunte) che si sono concluse con un nulla di fatto. In vista del sesto scrutinio - dove il centrodestra non ritira la scheda e il Pd farà scheda bianca - si prevede però un exploit per il presidente della Repubblica uscente: a votarlo saranno soprattutto i 5 Stelle, che già in tempi non sospetti avevano fatto sapere di gradire una sua riconferma al Quirinale. Stando ad alcune fonti grilline, molti parlamentari del Movimento - ma anche "dissidenti" alcuni di Pd e Leu - scriveranno sulla scheda il nome di Mattarella. Il tam-tam per votarlo in massa è iniziato a girare a Montecitorio già un minuto dopo che l'operazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sergioha ribadito in tutte le salse di non essere disponibile a un bis che servirebbe soprattutto a togliere dall'imbarazzo i partiti, finora incapaci di trovare una sintesi dopo tante trattative (vere o presunte) che si sono concluse con un nulla di fatto. In vista del sesto scrutinio - dove il centrodestra non ritira la scheda e il Pd farà scheda bianca - si prevede però un exploit per il presidente della Repubblica uscente: a votarlo saranno soprattutto i 5 Stelle, che già in tempi non sospetti avevano fatto sapere di gradire una sua riconferma al Quirinale. Stando ad alcune fonti grilline, molti parlamentari del Movimento - ma anche "dissidenti" alcuni di Pd e Leu - scriveranno sulla scheda il nome di. Il tam-tam per votarlo inè iniziato a girare a Montecitorio già un minuto dopo che l'operazione ...

