VIDEO Tsitsipas-Medvedev, Australian Open 2022: highlights e sintesi. Il russo domina alla distanza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Daniil Medvedev ha conquistato la quarta finale Slam della sua carriera, la seconda consecutiva all’Australian Open. Il tennista russo ha trionfato in quattro set con il greco Stefanos Tsitsipas, che è rimasto a lungo nel match prima di lasciare campo al suo avversario nella quarta ed ultima frazione. Un match molto equilibrato per quasi due ore, che ha regalato tanti scambi duri ed emozionanti; il numero 2 al mondo ha conquistato la prima frazione altamente equilibrata al tie-break, per poi perdere il controllo nel finale della seconda con un pesante alterco con il giudice di sedia, pagato pesantemente con l’1-1 nel conto dei set da parte del greco. Ma nella terza frazione è arrivata la zampata da parte di Medvedev, bravo a riunirsi e nel concentrare le sue energie solo nel gioco e ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Daniilha conquistato la quarta finale Slam della sua carriera, la seconda consecutiva all’. Il tennistaha trionfato in quattro set con il greco Stefanos, che è rimasto a lungo nel match prima di lasciare campo al suo avversario nella quarta ed ultima frazione. Un match molto equilibrato per quasi due ore, che ha regalato tanti scambi duri ed emozionanti; il numero 2 al mondo ha conquistato la prima frazione altamente equilibrata al tie-break, per poi perdere il controllo nel finale della seconda con un pesante alterco con il giudice di sedia, pagato pesantemente con l’1-1 nel conto dei set da parte del greco. Ma nella terza frazione è arrivata la zampata da parte di, bravo a riunirsi e nel concentrare le sue energie solo nel gioco e ...

