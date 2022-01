Via libera dell’Ema alla pillola Pfizer Paxlovid per i casi gravi. L’elenco dei farmaci incompatibili (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ad affiancare i vaccini, a breve ci sarà anche un farmaco antivirale, il secondo a entrare in commercio (e il primo da assumere per via orale). Mentre si ferma la sperimentazione italiana sui monoclonali, Ema dà il suo via libera a Paxlovid: la pillola prodotta da Pfizer, rafforzando «la seconda linea di difesa dopo i vaccini»: come sostiene il commissario Ue per la Salute, Stella Kyriakides. L’azienda farmaceutica è già pronta a produrre blister per coprire fino a 120 milioni di cicli di trattamento durante tutto il 2022. La pillola è fondamentale in questa fase della pandemia per uscire dalla morsa di numeri da allarme: sarebbe infatti in grado di ridurre fortemente il rischio di casi gravi e di decessi da Covid. La terapia prevede ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ad affiancare i vaccini, a breve ci sarà anche un farmaco antivirale, il secondo a entrare in commercio (e il primo da assumere per via orale). Mentre si ferma la sperimentazione italiana sui monoclonali, Ema dà il suo via: laprodotta da, rafforzando «la seconda linea di difesa dopo i vaccini»: come sostiene il commissario Ue per la Salute, Stella Kyriakides. L’azienda farmaceutica è già pronta a produrre blister per coprire fino a 120 milioni di cicli di trattamento durante tutto il 2022. Laè fondamentale in questa fase della pandemia per uscire dmorsa di numeri darme: sarebbe infatti in grado di ridurre fortemente il rischio die di decessi da Covid. La terapia prevede ...

