Uomini e Donne: Matteo Ranieri in Lacrime! C’entra Armando! (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di Uomini e Donne, parlano di un acceso scontro tra Matteo Ranieri e Armando Incarnato, per via della corteggiatrice Denise. Un diverbio che ha visto il tronista finire in lacrime. Per Gemma invece, è il momento di leccarsi le ferite dopo il due di picche ricevuto da Massimiliano. Ecco tutto quello che è successo nell’ultima registrazione! Matteo Ranieri in lacrime a causa di Armando: scontro tra i due! Nelle scorse ore si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, dove il grande protagonista è stato Matteo Ranieri. Dalle anticipazioni apparse in rete, si viene a, sapere che il tronista ha avuto uno scontro con Armando Incarnato per via di Denise, la ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di, parlano di un acceso scontro trae Armando Incarnato, per via della corteggiatrice Denise. Un diverbio che ha visto il tronista finire in lacrime. Per Gemma invece, è il momento di leccarsi le ferite dopo il due di picche ricevuto da Massimiliano. Ecco tutto quello che è successo nell’ultima registrazione!in lacrime a causa di Armando: scontro tra i due! Nelle scorse ore si è tenuta una nuova registrazione di, dove il grande protagonista è stato. Dalle anticipazioni apparse in rete, si viene a, sapere che il tronista ha avuto uno scontro con Armando Incarnato per via di Denise, la ...

Advertising

_Carabinieri_ : L'Arma, nella #Giornatadellamemoria, onora le vittime della Shoah. Ne custodiamo la memoria e tramandiamo il ricord… - PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - matteosalvinimi : Dopo la straordinaria generosità di Silvio Berlusconi, il Centrodestra è al lavoro nella certezza che - nell’intere… - AnnickQuemper : @giu33liana Finché ci saranno solo uomini che decidono sul futuro delle donne. Però le donne polacche sono in gamba, forse cambierà ???? - quantunque1 : RT @brusco_sandro: Sono pelato e di Rovigo. Riunisco quindi in me le migliori caratteristiche dei candidati del centrodestra, uomini e donn… -