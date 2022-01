Under 21 | Nicolato polemico | “Troppi stranieri in Serie A | bisogna trovare delle soluzioni”

Advertising

BellucciD_86 : RT @assocalciatori: ?? Il limitato utilizzo dei giovani italiani nei campionati professionistici. ?? L'allarme lanciato dal Presidente AIC… - umbertocalcagno : RT @assocalciatori: ?? Il limitato utilizzo dei giovani italiani nei campionati professionistici. ?? L'allarme lanciato dal Presidente AIC… - assocalciatori : ?? Il limitato utilizzo dei giovani italiani nei campionati professionistici. ?? L'allarme lanciato dal Presidente… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UNDER 21 - Nicolato: 'La Serie A è un campionato straniero che si fa in Italia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UNDER 21 - Nicolato: 'La Serie A è un campionato straniero che si fa in Italia' -

Ultime Notizie dalla rete : Under Nicolato

Paolodenuncia l'assenza di calciatori utili alla Nazionale italiana di calcio: 'In Serie A giocano pochi italiani'. Il ct dell'21 lancia l'allarme: ' Non possiamo imporre regole per far ...Il CT della Nazionale21, Paolo, ha espresso al Corriere dello Sport , il proprio punto di vista sulla scarsa presenza di giocatori italiani in Serie A . ' Sembra che il nostro campionato, sia un campionato ...Il CT Nicolato lancia un allarme per la Serie A. Troppo grande la presenza di giocatori stranieri perchè i nostri possano emergere al meglio.Paolo Nicolato, c.t. dell'Under 21 italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: "Non possiamo far giocare chi non lo merita, ma dovremmo riflettere sulla creazione di corsie p ...