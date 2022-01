Traffico Roma del 28-01-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascoltoin coda al Aurelio per incidente in via dei savorelli all’altezza di via Anastasio II rallentamenti persu via di Boccea altezza di via Gregorio XIcon rallentamenti anche sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa nelle due direzioni sempreNord a quelle invece su via di Valle Muricana per incidente all’altezza di via Serle ed anche nella zona dell’ Università La Sapienza ci sono dei rallentamenti per incidente su Viale Ippocrate all’altezza di via Alfonso Borelli incidente anche alle porte diEst su via di Casal Bianco all’incrocio con via Marco Simone Cambiamo argomento tornano in piazza gli studenti questa volta per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro il corteo ...