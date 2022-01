Striscia la Notizia, Enrico Lucci tira i capelli a Giuseppe Conte: “Sono i tuoi o ti sei fatto il trapianto?”. L’ex premier reagisce così (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ancora fumate nere per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. E così l’inviato di Striscia la Notizia, Enrico Lucci, continua con la consueta ironia a ‘disturbare’ i maggiori esponenti politici. Tra questi anche L’ex premier Giuseppe Conte. “A Peppì, mi Sono sempre chiesto: ma i capelli Sono i tuoi o ti sei fatto il trapianto?”, ha chiesto Lucci durante il servizio mandato in onda ieri 27 gennaio. “No, no, Sono i miei”, ha replicato il presidente pentastellato. Allora il giornalista: “Te li posso tirà un attimo?“. La domanda era evidentemente retorica e così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ancora fumate nere per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. El’inviato dila, continua con la consueta ironia a ‘disturbare’ i maggiori esponenti politici. Tra questi anche. “A Peppì, misempre chiesto: ma io ti seiil?”, ha chiestodurante il servizio mandato in onda ieri 27 gennaio. “No, no,i miei”, ha replicato il presidente pentastellato. Allora il giornalista: “Te li posso tirà un attimo?“. La domanda era evidentemente retorica e...

