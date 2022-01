Sottrae un milione a un cliente morto | indagato a Milano avvocato internazionalista

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ha sottratto a un, secondo la procura di, quasi undi euro. Per questo il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro sui beni intestati ad una holding immobiliare con sede a Galzignano Terme (Padova) e ha notificato un’informazione di garanzia a unche, secondo gli inquirenti, è riuscito a trasferire la “titolarità integrale delle quote dell’immobiliare italiana”, il cui titolare,del legale, eranel frattempo, “ad una società ungherese”, “reintestandole”, poi, a un prestanome. Nell’inchiesta è indagata anche un’altra persona. I due indagati sono accusati di “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio”. Il ...

Sono stati sequestrati 6 immobili nel Milanese del valore di circa 1, intestati alla società immobiliare. Indagato Michele Morenghi, sei immobili sequetrati alla immobiliare del cliente mortoundi euro a un cliente morto, nei guai l'avvocato dei vip. Michele Morenghi , 48 anni, è indagato in un'inchiesta che ha visto il sequestro da circa unsui beni intestati ad ...GALZIGNANO TERME - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf ha eseguito un sequestro da circa un milione di euro sui beni intestati ad una holding immobiliare con sede a Galzignano Terme..Il professionista secondo l’accusa avrebbe sottratto la cifra a un imprenditore ex proprietario di sale bingo a Bergamo e Stezzano. È Michele Morenghi, 48 anni con studio in via Montenapoleone, a Mila ...