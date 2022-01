Sesta fumata nera per il Quirinale. Svetta Mattarella con 336 voti (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - fumata nera al sesto scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato. Sergio Mattarella ha ottenuto 336 voti. Nessuno ha comunque raggiunto il quorum di 505 voti. Leggi su agi (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI -al sesto scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato. Sergioha ottenuto 336. Nessuno ha comunque raggiunto il quorum di 505

