Serena Bortone, perché gesticola? Il retroscena vi sorprenderà (Di venerdì 28 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Serena Bortone perchè gesticola sempre? La giornalista ha svelato il vero motivo e si tratta di un retroscena davvero incredibile: ecco le sue parole. Continua il grande successo del programma Oggi è un altro giorno che anche questo pomeriggio torna in onda con una nuova puntata che di certo sarà piena di grandi ospiti e Leggi su youmovies (Di venerdì 28 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.perchèsempre? La giornalista ha svelato il vero motivo e si tratta di undavvero incredibile: ecco le sue parole. Continua il grande successo del programma Oggi è un altro giorno che anche questo pomeriggio torna in onda con una nuova puntata che di certo sarà piena di grandi ospiti e

Advertising

coralinemood : RT @Cinguetterai: Nella serata #LEredità Speciale #Sanremo2022 ci saranno come professori Pierpaolo Spollon da #DocNelleTueMani2 e Serena B… - BlueBandit_16 : RT @Cinguetterai: Nella serata #LEredità Speciale #Sanremo2022 ci saranno come professori Pierpaolo Spollon da #DocNelleTueMani2 e Serena B… - vivosurealtime : RT @Cinguetterai: Nella serata #LEredità Speciale #Sanremo2022 ci saranno come professori Pierpaolo Spollon da #DocNelleTueMani2 e Serena B… - LEBBY4EVER : RT @Cinguetterai: Nella serata #LEredità Speciale #Sanremo2022 ci saranno come professori Pierpaolo Spollon da #DocNelleTueMani2 e Serena B… - marikalamitica : RT @Cinguetterai: Nella serata #LEredità Speciale #Sanremo2022 ci saranno come professori Pierpaolo Spollon da #DocNelleTueMani2 e Serena B… -