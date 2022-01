Roberta Capua a Sanremo nel segno della moda circolare. L’annuncio della conduttrice in diretta Instagram con Davide Maggio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Davide Maggio e Roberta Capua in diretta Instagram E’ una casualità, ma la scelta della conduttrice di PrimaFestival è straordinariamente in linea con la filosofia dello sponsor del suo programma. Se quest’ultimo, infatti, punta sulla sostenibilità, lo stesso farà Roberta Capua con i suoi abiti. La padrona di casa del Glass Studio di Sanremo, infatti, ha annunciato nel corso di una diretta Instagram con Davide Maggio che indosserà per ciascuna delle otto puntate di PrimaFestival abiti del suo guardaroba personale, già indossati e rivisitati per l’occasione. “Ho fatto una scelta ‘green’ e ho scelto di non affidarmi ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 28 gennaio 2022)inE’ una casualità, ma la sceltadi PrimaFestival è straordinariamente in linea con la filosofia dello sponsor del suo programma. Se quest’ultimo, infatti, punta sulla sostenibilità, lo stesso faràcon i suoi abiti. La padrona di casa del Glass Studio di, infatti, ha annunciato nel corso di unaconche indosserà per ciascuna delle otto puntate di PrimaFestival abiti del suo guardaroba personale, già indossati e rivisitati per l’occasione. “Ho fatto una scelta ‘green’ e ho scelto di non affidarmi ...

davidemaggio : #Sanremo2022, @Roberta_Capua_ nel segno della moda circolare. L’annuncio della conduttrice in diretta Instagram c… - f1globulirossi : @Roberta_Capua_ @AristonSanremo @SanremoRai Oh my God, pensavo fossi tua cugina @ilariacapua in un momento pop! Perdonami @Roberta_Capua_ ! - Roberta_Capua_ : Domani, 29 gennaio, tornano le #AranceDellaSalute. I volontari di @AIRC_it saranno in moltissime piazze per ricorda… - MarisaBasile12 : @Roberta_Capua_ @SanremoRai @RaiUno @Raiofficialnews Un in bocca al lupo da Cosenza.??????????????? - VesuvioLive : Roberta Capua è guarita dal covid: “Carica come non mai per il Prima Festival” -