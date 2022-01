Rabiot lascia la Juventus? L’ostacolo più grande da superare

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono gli ultimi giorni del mercato invernale e lasta provando a cedere Adrien; operazione per nulla semplice. Uno dei giocatori che lavorrebbe cedere è. Alla fine del mercato manca sempre meno ma il problema piùè un altro; il centrocampista francese non ha nessuna offerta. LapresseL’arrivo di Vlahovic è stato il vero colpo di mercato di gennaio; ora, però, laha bisogno di cedere anche perché riuscire a trovare una destinazione ad uno dei vari esuberi significa portare a Torino un centrocampista. Sono tanti i giocatori ormai fuori dal progetto bianconero; uno di questi, nonostante un minutaggio decisamente importante, è. Il centrocampista francese, arrivato nel 2019 a parametro zero, non è mai riuscito a ...

... ai microfoni di 'Top Calcio 24', siandare anche a giudizi poco lusinghieri per Kulusevski e: 'Vlahovic è un ottimo acquisto, ma alla Juventus serve un centrocampista come il pane. ...il campo per infortunio. Dal 27 Giroud 5,5 - Lotta per tutta la partita, facendo a ... Lavoro prezioso a schermare la difesa, produttivo anche in fase di costruzione (90SV). Cuadrado 6 - ...Sono gli ultimi giorni del mercato invernale e la Juventus sta provando a cedere Adrien Rabiot; operazione per nulla semplice.La Juventus si sta scatenando in questa ultima settima di mercato; dopo Vlahovic, i bianconeri sono vicini anche ad un centrocampista.