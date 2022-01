Quirinale | Salvini | dopo Mattarella Casellati è proposta migliore

(Di venerdì 28 gennaio 2022) "Abbiamo fatto una, la massima possibileil presidente. Il presidenteha più volte ribadito che non è e non sarà disponibile ad una ricandidatura, da fine giurista ...

Advertising

AlexBazzaro : Pd arrabbiato, Renzi arrabbiato. Sarà mica che Salvini sta facendo bene senza cadere in tranelli ed è l’unico a cer… - StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - Moonlightshad1 : RT @StefanoFeltri: Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - PaoloScorpio : RT @RoccoTodero: Era più dignitoso per l’essere umano quando i triumviri si battevano con le legioni e perivano con onore. Adesso si infang… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

Lo ha detto Matteo, in conferenza stampa a Montecitorio.'Sono deluso dalla fuga della sinistra, che diserta il voto e anche le riunioni di maggioranza. Speriamo non sia la giornata della diserzione'. Così il leader della Lega, Matteo, durante una conferenza stampa a Montecitorio."Sono deluso, da cittadino italiano, dalla fuga della sinistra, che diserta il voto e anche le riunioni di maggioranza. Speriamo non sia la giornata della ...Roma, 28 gen. (askanews) - "Curioso come ci sia una donna di questo livello in campo, e dal centrosinistra ci sia una fuga. C'è un ...