Quirinale | Letta | mi chiedo ho se fatto bene a fidarmi

"Abbiamo sempre lavorato per l'unità. L'impressione è che abbiano tentato di dividerci, con idee fantasiose con l'obiettivo di dividere invece di trovare una soluzione per l'unità del Paese". Così il ...

VittorioSgarbi : #quirinale Letta non ha un'idea. Non è niente e non ha fatto mai nulla. Lui ha un partito disperso che non esiste. @stampasgarbi - DSantanche : Il Centrodestra ha proposto nomi autorevoli e di spessore che potrebbero ricoprire al meglio la carica di Presiden… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Quirinale, il quarto voto è caos totale. Brutto colpo per #Letta e #Conte: ecco i risultati ?? - dilettahuyskes_ : RT @marioricciard18: Quirinale, ritorno al punto di partenza con la tentazione del Mattarella bis - UBrignone : RT @VittorioSgarbi: #quirinale Letta non ha un'idea. Non è niente e non ha fatto mai nulla. Lui ha un partito disperso che non esiste. @st… -