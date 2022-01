Quirinale, fumata nera alla sesta votazione, Mattarella a quota 336 (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – fumata nera anche alla sesta votazione per ilnuovo presidente della Repubblica. Gli astenuti sono stati 444, le schede bianche 106. Il capo dello Stato Sergio Mattarella è il più votato con 336 preferenze, seguito da Nino Matteo a 41. Pier Ferdinando Casini ha ottenuto 9 preferenze, Luigi Manconi 8, Marta Cartabia 5, Mario Draghi 5 e Elisabetta Belloni 4.Sabato 29 gennaio nuova votazione alle 9.30, sempre con il quorum a quota 505.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –ancheper ilnuovo presidente della Repubblica. Gli astenuti sono stati 444, le schede bianche 106. Il capo dello Stato Sergioè il più votato con 336 preferenze, seguito da Nino Matteo a 41. Pier Ferdinando Casini ha ottenuto 9 preferenze, Luigi Manconi 8, Marta Cartabia 5, Mario Draghi 5 e Elisabetta Belloni 4.Sabato 29 gennaio nuovaalle 9.30, sempre con il quorum a505.(ITALPRESS).

