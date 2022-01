Quirinale | centrodestra alla prova di forza | oggi era ora vota Torna in pista la Casellati

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen – Ilvadivoterà un candidato al, con ogni probabilità la presidente del Senatoquintazione per il presidente della Repubblica e dopo aver rischiato di spaccarsi, la coalizione Lega-FdI-FIvaconta dei voti. Il centrosinistra non ha ancora espresso candidati né fatto sapere come voterà. Ma dopo i 166 voti di ieri per Sergio Mattarella, prende piede anche l’ipotesi del bis (che il centrosinistra potrebbe contrapporre al candidato del)., ilfinalmentein ...

VittorioSgarbi : #quirinale La storia repubblicana è piena di presidenti con una chiara identità politica ed eletti con pochi voti d… - lorepregliasco : Il vertice del centrodestra previsto per le 19 rinviato a 'dopo le 21'. Di questo passo non si chiude nemmeno domani, temo #Quirinale - lorepregliasco : Vertice del centrodestra alle 22.30 #Quirinale

Il Sole 24 ORE

... siamo stati portati in giro per tre giorni" è il commento del segretario del Pd Enrico Letta sulle ipotesi avanzate dal. "Abbiamo sempre lavorato per l'unità, l'impressione è che ...... Conte e Speranza , per oggi alle 8.30 è convocata una riunione delle delegazioni di Pd, M5s e Leu per decidere la reazione se il nome della Casellati sarà confermata dal, fanno sapere ...NAZIONALE – Continuano anche oggi gli scrutini per arrivare un accordo per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Oggi alle 11 la quinta votazione per l’elezione del presidente, dopo la fumata ...La candidata per il Quirinale del centrodestra è la presidente del Senato Elisabetta Casellati: quanti voti ha la seconda carica dello Stato e dove ...