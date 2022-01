Quirinale, Casellati si ferma a 382 voti, pesano i franchi tiratori. Al via i vertici di centrodestra e centrosinistra – La diretta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quinta giornata di votazioni per eleggere il presidente della Repubblica. A differenza delle precedenti giornate, oggi sono previsti due turni di voto nel tentativo di uscire dallo stallo e di accelerare sull’individuazione di un nome quirinabile che metta d’accordo la maggioranza di governo. La prima votazione è fissata, come di consueto, per le 11. La seconda si terrà alle 17:00, come hanno deciso i capigruppo. Domani lo schema cambierà. Le due votazioni utili – se ancora necessarie – si terranno alle 9.30 e alle 16.30. L’indicazione di voto della coalizione di centrodestra è oggi quella di puntare tutto sul nome della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Pd e Iv hanno deciso di non rispondere alla chiama. Il M5s potrebbe astenersi mentre, come ieri, +Europa e Azione compileranno la scheda di voto con il nome di Marta Cartabia. A ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quinta giornata di votazioni per eleggere il presidente della Repubblica. A differenza delle precedenti giornate, oggi sono previsti due turni di voto nel tentativo di uscire dallo stallo e di accelerare sull’individuazione di un nome quirinabile che metta d’accordo la maggioranza di governo. La prima votazione è fissata, come di consueto, per le 11. La seconda si terrà alle 17:00, come hanno deciso i capigruppo. Domani lo schema cambierà. Le due votazioni utili – se ancora necessarie – si terranno alle 9.30 e alle 16.30. L’indicazione di voto della coalizione diè oggi quella di puntare tutto sul nome della presidente del Senato Maria Elisabetta. Pd e Iv hanno deciso di non rispondere alla chiama. Il M5s potrebbe astenersi mentre, come ieri, +Europa e Azione compileranno la scheda di voto con il nome di Marta Cartabia. A ...

Advertising

ZanAlessandro : Se passa #Casellati la legislatura è finita #Quirinale - pietroraffa : 382 voti per #Casellati al quinto scrutinio. Il centrodestra ha appena fatto una delle peggiori figure della sua st… - AMorelliMilano : #Casellati. Strano che Repubblica, Corriere, Stampa, Huffpost e tutti i giornali progressisti non approfondiscano l… - IndiniAndrea : Sulla #Casellati mancano all’appello circa 60 voti. La #Meloni accusa: “Fdi e Lega leali, altri no”. Parte la cacci… - sissinamo74 : RT @M49liberorso: In 2 è Amore, in 3 è una Festa, in 382 è una figura di Merda #Quirinale #PresidenteDellaRepubblica #Casellati -