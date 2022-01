Quando Maria Elisabetta Alberti Casellati sosteneva che Ruby fosse davvero la nipote di Mubarak (Di venerdì 28 gennaio 2022) Maria Elisabetta Alberti Casellati e Ruby: una storia vecchia che ha fatto discutere per molto tempo ed è ancora vivo il ricordo delle dichiarazioni dell’attuale presidente del Senato sul caso Berlusconi-Ruby. Nel 2011 Maria Elisabetta Alberti Casellati, ospite di Lilli Gruber con Marco Travaglio, difendeva il suo “caro” Berlusconi sul caso Ruby. Il video diffuso da “Otto e Mezzo “, nella puntata in cui era ospite l’allora sottosegretaria alla giustizia Casellati, fece il giro del web ed ancora oggi fa discutere. La Casellati era convinta, nel difendere il Cavaliere, che Ruby fosse la nipote di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022): una storia vecchia che ha fatto discutere per molto tempo ed è ancora vivo il ricordo delle dichiarazioni dell’attuale presidente del Senato sul caso Berlusconi-. Nel 2011, ospite di Lilli Gruber con Marco Travaglio, difendeva il suo “caro” Berlusconi sul caso. Il video diffuso da “Otto e Mezzo “, nella puntata in cui era ospite l’allora sottosegretaria alla giustizia, fece il giro del web ed ancora oggi fa discutere. Laera convinta, nel difendere il Cavaliere, cheladi ...

