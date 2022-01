Petrolio: prezzi salgono, Brent torna a 90 dollari al barile (Di venerdì 28 gennaio 2022) prezzi in rialzo per il Petrolio. Il Wti americano con consegna a marzo segna 87,3 dollari al barile, con un guadagno dello 0,8%. Il Brent quotato a Londra sale invece dello 0,78% riportandosi appena ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022)in rialzo per il. Il Wti americano con consegna a marzo segna 87,3al, con un guadagno dello 0,8%. Ilquotato a Londra sale invece dello 0,78% riportandosi appena ...

