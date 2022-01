Ostia | picchiano a sangue la figlia 14enne che rifiuta velo e matrimonio combinato | denunciati

(Di venerdì 28 gennaio 2022) La picchiavano per costringere lagiovanissima, di appena 14 anni a sposarsi. Denunciata auna coppia di coniugi. Entrambi cittadini del Bangladesh, 44 anni lui, 40enne lei, indagati per i reati di maltrattamenti in famiglia. E tentata induzione o costrizione alai danno dellache abita con i genitori. Sono stati i carabinieri della Stazione di Romaa eseguire l’ordinanza di applicazione della misura cautelare. Che consiste nel divieto di avvicinamento e di comunicazione alla persona offesa. Emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Capitale., denunciata una coppia del Bangladesh per maltrattamenti Il provvedimento cautelare arriva al termine delle attività degli investigatori scaturita dalla denuncia della giovane ...

Non voleva stare a quelle regole, che riteneva inutili, violente e oppressive. E' per questo lei, una ragazzina di appena 14 anni , si è sempre ribellata agli atteggiamenti della madre e del fratello ,...Ad, una ragazza di 14 anni è stata ripetutamente picchiata dai genitori e dal fratello per ... La 14enne bengalese denuncia i suoi familiari che laper non aver indossato il velo Si ...Non voleva stare a quelle regole, che riteneva inutili, violente e oppressive. E’ per questo lei, una ragazzina di appena 14 anni, si è sempre ribellata agli atteggiamenti della madre e del fratello, ...