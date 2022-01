“Me l’ha detto lei”. Emma Marrone e la confidenza di Maria De Filippi. Ma lei non ci crede (Di venerdì 28 gennaio 2022) Emma Marrone, single per scelta. Il cuore della cantante stenta ad aprirsi a un nuovo amore ma l’occasione per parlare della vita privata e sentimentale è sempre utile per comprendere a fondo come vanno realmente le cose. Un’intervista faccia a faccia con Maria De Filippi ha dato modo alla cantante di ‘sbottonarsi’ un po’ di più sulle questioni di cuore. Nel tempo nella vita di Emma Marrone, sono stati davvero tanti i cambiamenti. Dai banchi della scuola di Amici a palcoscenici dove a brillare era solo e sempre lei. La malattia, la forza ritrovata dentro di sè, ma anche l’attesa del grande amore della sua vita. Emma Marrone lo ha rivelato a Maria De Filippi per i lettori di D di Repubblica. L’amore? ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022), single per scelta. Il cuore della cantante stenta ad aprirsi a un nuovo amore ma l’occasione per parlare della vita privata e sentimentale è sempre utile per comprendere a fondo come vanno realmente le cose. Un’intervista faccia a faccia conDeha dato modo alla cantante di ‘sbottonarsi’ un po’ di più sulle questioni di cuore. Nel tempo nella vita di, sono stati davvero tanti i cambiamenti. Dai banchi della scuola di Amici a palcoscenici dove a brillare era solo e sempre lei. La malattia, la forza ritrovata dentro di sè, ma anche l’attesa del grande amore della sua vita.lo ha rivelato aDeper i lettori di D di Repubblica. L’amore? ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia considera l'Italia come 'uno dei suoi principali partner economici'. Lo ha detto il presidente Vladimir P… - giaco_iaco : ???? A novembre io e @dimitri_conti siamo stati nella Belgrado di #Vlahovic. Abbiamo parlato con chi l’ha visto cre… - zazoomblog : “Me l’ha detto lei”. Emma Marrone e la confidenza di Maria De Filippi. Ma lei non ci crede - #detto #lei”.… - odorisio_maria : @ardigiorgio Però Salvini in conferenza stampa ha detto che l'ha chiesto lui ?? - bigina61 : RT @ultimenotizie: 'La #Russia sta continuando ad ammassare unità militari' al confine con l'#Ucraina ma anche in #Bielorussia. Lo ha detto… -