Lacrime della conduttrice alla Rai, il pubblico è con lei: “È così, stiamo piangendo anche noi” (Di venerdì 28 gennaio 2022) La scorsa puntata di Che succ3de?, la trasmissione televisiva presentata da Geppi Cucciari e trasmessa su Rai 3, è stata dedicata naturalmente al giorno della memoria. Per questa importante occasione, perpetrata negli anni perché le persone ricordino sempre l’orrore subito dalla vittime dell’Olocausto, è stata invitata una ospite davvero speciale. Si chiama Lucy Salani, e, tra le varie cose, è la più longeva transgender d’Italia. Ma è soprattutto una sopravvissuta del campo di concentramento di Dachau, dove ha vissuto un lungo e indescrivibile incubo per oltre un anno. Incubo da cui è uscita viva per miracolo, fortuna, desiderio di futuro. Storia che ha fatto scoppiare in Lacrime Geppi Cucciari. Geppi Cucciari, Lacrime in diretta tv Oggi ha 98 anni, ma i suoi ricordi sono ben saldi nella sua preziosissima ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 28 gennaio 2022) La scorsa puntata di Che succ3de?, la trasmissione televisiva presentata da Geppi Cucciari e trasmessa su Rai 3, è stata dedicata naturalmente al giornomemoria. Per questa importante occasione, perpetrata negli anni perché le persone ricordino sempre l’orrore subito dvittime dell’Olocausto, è stata invitata una ospite davvero speciale. Si chiama Lucy Salani, e, tra le varie cose, è la più longeva transgender d’Italia. Ma è soprattutto una sopravvissuta del campo di concentramento di Dachau, dove ha vissuto un lungo e indescrivibile incubo per oltre un anno. Incubo da cui è uscita viva per miracolo, fortuna, desiderio di futuro. Storia che ha fatto scoppiare inGeppi Cucciari. Geppi Cucciari,in diretta tv Oggi ha 98 anni, ma i suoi ricordi sono ben saldi nella sua preziosissima ...

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Si sono svolti a Torino i funerali di Fatima la bambina di tre anni morta precipitando da un palazzo. In chiesa anche i l… - vitaparanoia___ : PIANGO TUTTE LE LACRIME CHE HO le Winx sono state la colonna portante della mia infanzia e adolescenza - goldeniaz : ho pianto tutte le mie lacrime, Milo Ventimiglia non potevi essere un cane della recitazione chiedo - Italia_Notizie : Geppi Cucciari scoppia in lacrime per la storia di Lucy Salani: “La mia paura più grande? Di essere viva. Volevamo… - FQMagazineit : Geppi Cucciari scoppia in lacrime per la storia di Lucy Salani: “La mia paura più grande? Di essere viva. Volevamo… -