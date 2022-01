Iscrizioni scuola 2022-23, istanze prorogate fino al 4 febbraio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il termine per le Iscrizioni all'anno scolastico 2022/2023 è prorogato alle ore 20.00 del 4 febbraio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il termine per leall'anno scolastico/2023 è prorogato alle ore 20.00 del 4. L'articolo .

Advertising

Agenparl : CS_Scuola, iscrizioni: proroga della scadenza al 4 febbraio 2022) - - afnewsinfo : Oltre 5mila iscritti alla scuola nazionale per hacker etici - CyberChallengIT : RT @cybersecitalia: Sono 5.344 le studentesse e gli studenti candidati per accedere a @CyberChallengIT il programma di formazione sulla sic… - cybersecitalia : Sono 5.344 le studentesse e gli studenti candidati per accedere a @CyberChallengIT il programma di formazione sulla… - pierpaolofarina : RT @WikiMafia: Nasce #AntimafiaAcademy, la nostra nuova scuola di formazione! Fino al 6 febbraio aperte le iscrizioni al primo corso, 'La #… -