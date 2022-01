Incendio a ex panificio al Tufello | la situazione

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Paura aldove alle prime luci di venerdì è divampato un. A prendere fuoco un ex, ora occupato. A rischiare un 56enne che dormiva nei locali dell’Ater, tratto in salvo dai soccorritori e medicato sul posto dal personale del 118. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con numerose squadre e la polizia di Stato. Unimportante alimentato da arredi e vario materiale presente nell’exal civico 44 della strada del III municipio Montesacro. Impossibilitati ad aprirsi un varco dalle tre serrande che danno su via Capraia i pompieri sono entrati nei locali da una finestra al pian terreno accedendo dai cortili condominiali di via delle Isole Curzolane traendo in salvo un cittadino italiano di 56 anni che dormiva nell’ex. Lievemente ...

