Highlights e gol Cile-Argentina 1-2 | qualificazioni Mondiali 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Gliintegrali di(1-2), incontro valevole per la quindicesima giornata dellesudamericane aiin Qatar. Colpo dell’Albiceleste contro la Roja, firmato dal solito Lautaro Martinez, attaccante protagonista quindi non solo con la maglia dell’Inter. Dopo un primordiale vantaggio di Di Maria e il pari di Brereton a riportare l’equilibrio tra le due squadre, guizzo del ‘Toro’ e qualificazione aiin cassaforte per Scaloni. Match lottato e in bilico sino al 90?, con gioia per l’al termine dei tempi regolamentari; Lautaro Martinez decisivo per il successo argentino, arrivato anche senza l’apporto di Lionel Messi, leader tecnico e carismatico. Di seguito ilcompleto ...