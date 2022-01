Corsa al Colle | troppi elettori fuori controllo Serve un nome super partes

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Non porterà a nulla insistere su un uomo di parte. Non ci sono i numeri. E Salvini dovrà farsene una ragione. Ha provato a forzare con Casellati , la tentazione torna con Frattini e in subordine con...

Così il segretario della Lega, Matteo Salvini sui nomi che intende sondare per il, al termine del vertice del centrodestra. E a una domanda sull'ipotesi di Frattini, ha risposto: 'Ci sono tanti ...Ma il presidente uscente, fa sapere La Stampa , non è attualmente in. Per convincerlo ci ... E ieri dalè arrivata anche una precisazione: il capo dello Stato durante le elezioni del suo ...I telefoni squillano ininterrottamente, i vertici vengono fissati, posticipati, gli incontri smentiti. È stata un’altra giornata di tensione alla ricerca di un accordo sul nuovo ...Altra notte e alba di passione. E senza intesa autentica i consensi di Mattarella lieviteranno ancora. Inviando un segnale deflagrante.