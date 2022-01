Colle: Salvini 2, Conte 3, Letta 6,5 Le pagelle dopo il primo tempo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quirinale, finito il primo tempo. Con il disastro Casellati (382 voti) si è chiusta la prima frazione di gioco della partita del nuovo presidente della Repubblica. Ora si volta pagina. Ma fino adesso, chi ha vinto e chi ha perso? Le pagelle... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quirinale, finito il. Con il disastro Casellati (382 voti) si è chiusta la prima frazione di gioco della partita del nuovo presidente della Repubblica. Ora si volta pagina. Ma fino adesso, chi ha vinto e chi ha perso? Le... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini: ho visto persone da proporre, non politici. Conto di portare sui tavoli alcuni profili che spero r… - fattoquotidiano : Colle, Salvini: “Farò nomi apprezzati anche a livello internazionale”. Si fa strada l’ipotesi #Belloni. Il Pd: “Sol… - fattoquotidiano : Colle, la fumata nera è nel centrodestra: Salvini “silura” l'invotabile Casellati - Pantocrax : RT @LucillaMasini: 'Elezioni del Colle scambiate per le audizioni di X Factor' ha detto Renzi, quello che fa cadere il Governo in piena pan… - News24_it : Elezioni Quirinale, sesta fumata nera. Salvini e Conte: «Una donna in gamba al Colle». Letta: domattina incont -… -