Chiara Ferragni ai follower: “Mi avevano detto che non avrei potuto avere figli” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Chiara Ferragni, imprenditrice e mamma di due bimbi, Leone e Vittoria, ieri è tornata a parlare del suo passato. Ferragni ha raccontato ai suoi follower su Instagram come è riuscita ad affrontare uno dei momenti più bui della sua vita: 5 anni fa le avevano detto che per lei sarebbe stato molto difficile avere dei bambini. Il racconto di Ferragni vuole essere un messaggio di speranza e, soprattutto, di rinascita; sì, perché da un momento di assoluta difficoltà e solitudine Chiara Ferragni è riuscita a rinascere, proprio nell’estate del 2016. L’estate del 2016 è stata una delle più belle della mia vita. Subito dopo ho conosciuto Fede, sono tornata in Italia e si è sistemato tutto. Il racconto di ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 28 gennaio 2022), imprenditrice e mamma di due bimbi, Leone e Vittoria, ieri è tornata a parlare del suo passato.ha raccontato ai suoisu Instagram come è riuscita ad affrontare uno dei momenti più bui della sua vita: 5 anni fa leche per lei sarebbe stato molto difficiledei bambini. Il racconto divuole essere un messaggio di speranza e, soprattutto, di rinascita; sì, perché da un momento di assoluta difficoltà e solitudineè riuscita a rinascere, proprio nell’estate del 2016. L’estate del 2016 è stata una delle più belle della mia vita. Subito dopo ho conosciuto Fede, sono tornata in Italia e si è sistemato tutto. Il racconto di ...

