Calciomercato Napoli, inizia il countdown: Gatti e altri due nomi caldi (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Calciomercato del Napoli entra nella fase calda. Giuntoli in pressing per Olivera, monitora anche Gatti e Bajrami. Il Napoli ha fretta di definire e chiudere l’affare Olivera già a gennaio, così da bruciare la concorrenza. Al Getafe andranno dieci milioni di euro. De Laurentiis e Giuntoli stanno lavorando per assicurarsi l’esterno mancino. La redazione sportiva di Kiss Kiss Napoli ha riportato alcuni interessanti aggiornamenti sul mercato del Napoli: “Il Napoli sta monitorando con grande attenzione, tre calciatori su tutti: Mahias Olivera, Federico Gatti e Nedum Bajrami. Uno dei tre potrebbe essere acquistato subito, ma arrivare a giugno”. “Mathias Olivera, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe a un passo dal Napoli. Sarà lui con ... Leggi su napolipiu (Di sabato 29 gennaio 2022) Ildelentra nella fase calda. Giuntoli in pressing per Olivera, monitora anchee Bajrami. Ilha fretta di definire e chiudere l’affare Olivera già a gennaio, così da bruciare la concorrenza. Al Getafe andranno dieci milioni di euro. De Laurentiis e Giuntoli stanno lavorando per assicurarsi l’esterno mancino. La redazione sportiva di Kiss Kissha riportato alcuni interessanti aggiornamenti sul mercato del: “Ilsta monitorando con grande attenzione, tre calciatori su tutti: Mahias Olivera, Federicoe Nedum Bajrami. Uno dei tre potrebbe essere acquistato subito, ma arrivare a giugno”. “Mathias Olivera, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe a un passo dal. Sarà lui con ...

