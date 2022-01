Calciomercato Inter: Marotta accelera per Scamacca. Milan bruciato? (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’ad nerazzurro vuole chiudere il colpo Resta Gianluca Scamacca il primo obiettivo dell’Inter per l’attacco del futuro. Marotta vuole anticipare la concorrenza, soprattutto del Milan, e assicurarsi le prestazioni del classe ’99 del Sassuolo. L’Inter sarebbe in questo momento in pole e guarda molto da vicino l’ex Genoa, da tempo sul taccuino della dirigenza campione d’Italia. Marotta e il Dg neroverde Carnevali ne hanno parlato anche ieri durante l’Assemblea di Lega e i nerazzurri hanno l’intenzione di accelerare per evitare sorprese e assicurarsi Scamacca per la prossima estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) L’ad nerazzurro vuole chiudere il colpo Resta Gianlucail primo obiettivo dell’per l’attacco del futuro.vuole anticipare la concorrenza, soprattutto del, e assicurarsi le prestazioni del classe ’99 del Sassuolo. L’sarebbe in questo momento in pole e guarda molto da vicino l’ex Genoa, da tempo sul taccuino della dirigenza campione d’Italia.e il Dg neroverde Carnevali ne hanno parlato anche ieri durante l’Assemblea di Lega e i nerazzurri hanno l’intenzione dire per evitare sorprese e assicurarsiper la prossima estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

