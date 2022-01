Australian Open 2022, Berrettini: “Mi aspettavo di più da me stesso, ma Nadal ha meritato” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matteo Berrettini è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open 2022 contro Rafa Nadal: “Fare semifinale qui è un buon risultato, ma ovviamente sono deluso. Mi aspettavo di più da me stesso. Imparerò da quello che è successo oggi, ma nel complesso l’anno è iniziato bene. Quando arrivi alle fasi finali di un torneo solitamente sei un po’ stanco. Io ho fatto fatica con lo stomaco e poi con la caviglia nel corso di queste settimane; sono cose con cui convivi ma che speri non ci siano. Ovviamente non ho perso per questo, Rafa ha giocato meglio di me ed ha meritato. Sono felice di aver finito il torneo in salute, spero di stare ancora meglio in futuro“. L’azzurro ha poi aggiunto: “Nel 3° e nel 4° set ho giocato un ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matteoè intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta in semifinale aglicontro Rafa: “Fare semifinale qui è un buon risultato, ma ovviamente sono deluso. Midi più da me. Imparerò da quello che è successo oggi, ma nel complesso l’anno è iniziato bene. Quando arrivi alle fasi finali di un torneo solitamente sei un po’ stanco. Io ho fatto fatica con lo stomaco e poi con la caviglia nel corso di queste settimane; sono cose con cui convivi ma che speri non ci siano. Ovviamente non ho perso per questo, Rafa ha giocato meglio di me ed ha. Sono felice di aver finito il torneo in salute, spero di stare ancora meglio in futuro“. L’azzurro ha poi aggiunto: “Nel 3° e nel 4° set ho giocato un ...

Advertising

Eurosport_IT : Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022… - CB_Ignoranza : Stanotte, alle 4:30, il nostro Matteo Berrettini sfiderà un mostro sacro come Rafa Nadal nella semifinale degli Aus… - Coninews : Alla Rod Laver Arena Rafael Nadal interrompe in semifinale il cammino di Matteo #Berrettini agli Australian Open. A… - discoveryplusIT : Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? Abbonati a un prezzo spe… - prest0nlogan : RT @Eurosport_IT: Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #Au… -