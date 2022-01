Arrestato perché viola il divieto di avvicinamento: il pm non può convalidare, l'uomo torna libero (Di venerdì 28 gennaio 2022) Arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna, è stato subito liberato . È successo a Parma, dove l'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine a bussare alla porta di casa ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 28 gennaio 2022)per averto ildiall'ex compagna, è stato subito liberato . È successo a Parma, dove l'è stato trovato dalle forze dell'ordine a bussare alla porta di casa ...

I carabinieri, allertati dalla madre della donna, hanno arrestato l'aggressore in flagranza di reato Due norme contrastanti Da un lato, spiega D'Avino, la 'polizia giudiziaria è obbligata all'arresto ...

I carabinieri, allertati dalla madre della donna, hanno arrestato l'aggressore in flagranza di reato Due norme contrastanti Da un lato, spiega D'Avino, la 'polizia giudiziaria è obbligata all'arresto ...