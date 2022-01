Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Aggressioni e rapine nel Milanese: arrestati tre minorenni #carugate #brugherio - UnioneSarda : #Milano - Rapine e violente aggressioni, arrestati tre ragazzini tra i 16 e i 17 anni - TelevideoRai101 : Aggressioni e rapine:arrestati 3 minori - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Aggressioni e rapine nel Milanese: arrestati tre minorenni #carugate #brugherio - MediasetTgcom24 : Aggressioni e rapine nel Milanese: arrestati tre minorenni #carugate #brugherio -

Ultime Notizie dalla rete : Aggressioni rapine

Sono ritenuti responsabili a vario titolo diaggravate in concorso, lesioni personali, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'...Si ritiene siano coinvolti, tra ottobre e dicembre 2021, in 3aggravate, 3 violenteanche nei confronti di una guardia particolare giurata e di un sottufficiale della Guardia di ...Hanno scelto il numero del codice postale di Carugate, 20061, per dare il nome alla loro banda, responsabile di almeno nove episodi criminali, tra rapine di strada, aggressioni violente ...I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno arrestato tre minori (due in carcere, uno ai domiciliari) nei comuni di Carugate e Brugherio. Aggressioni e rapine a Milano, ...