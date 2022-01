Zendaya: vita privata, biografia, carriera, Instagram, fidanzato e curiosità sull’attrice e cantante (Di giovedì 27 gennaio 2022) Zendaya è una delle giovani attrici e cantanti attualmente più apprezzate del panorama internazionale, ma quanto ne sappiamo della sua vita privata? Bella e piena di talento, la ragazza ha raggiunto il successo a livello planetario quando era poco più che una bambina, in quanto è una delle “creature” di Disney Channel. Ecco qualche informazione sul suo conto. Chi è Zendaya: biografia, carriera e Instagram Zendaya Maree Stoermer Coleman, in arte solo Zendaya, è nata ad Oakland, in California, il 1° Settembre del 1996 (Vergine). Ha origini scozzesi, tedesche ed afroamericane. La passione per la recitazione è nata in lei quando era piccola, influenzata dalla professione di sua madre, Claire Marie Stoermer, manager ed insegnante del ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 27 gennaio 2022)è una delle giovani attrici e cantanti attualmente più apprezzate del panorama internazionale, ma quanto ne sappiamo della sua? Bella e piena di talento, la ragazza ha raggiunto il successo a livello planetario quando era poco più che una bambina, in quanto è una delle “creature” di Disney Channel. Ecco qualche informazione sul suo conto. Chi èMaree Stoermer Coleman, in arte solo, è nata ad Oakland, in California, il 1° Settembre del 1996 (Vergine). Ha origini scozzesi, tedesche ed afroamericane. La passione per la recitazione è nata in lei quando era piccola, influenzata dalla professione di sua madre, Claire Marie Stoermer, manager ed insegnante del ...

