WWE 2K22: svelato il peso del gioco su PS5 (Di giovedì 27 gennaio 2022) La saga dedicata al wrestling si aggiornerà ben presto con l’inserimento di WWE 2K22, e un recente leak va a svelare anche il peso che esso andrà ad occupare su PS5 Se febbraio sembra già presentarsi come un mese saturo di titoli importanti, marzo potrebbe lasciare a game all’aria numerosi videogiocatori. Il prossimo mese arriveranno giochi di grossissimo spessore, tra l’esclusiva PlayStation Horizon Forbidden West, il nuovo capolavoro di Hidetaka Miyazaki Elden Ring e l’inquietante Dying Light 2 Stay Human. Invece, guardando a marzo, la situazione si farà ancora più complicata per i nostri portafogli, con sfaccettate nuove opere fantasy tra cui Triangle Strategy, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin e Rune Factory 5. Inoltre, nello stesso mese si darà spazio a particolari titoli sportivi, come l’attesissimo Gran Turismo 7, il buffo Chocobo GP ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 27 gennaio 2022) La saga dedicata al wrestling si aggiornerà ben presto con l’inserimento di WWE, e un recente leak va a svelare anche ilche esso andrà ad occupare su PS5 Se febbraio sembra già presentarsi come un mese saturo di titoli importanti, marzo potrebbe lasciare a game all’aria numerosi videogiocatori. Il prossimo mese arriveranno giochi di grossissimo spessore, tra l’esclusiva PlayStation Horizon Forbidden West, il nuovo capolavoro di Hidetaka Miyazaki Elden Ring e l’inquietante Dying Light 2 Stay Human. Invece, guardando a marzo, la situazione si farà ancora più complicata per i nostri portafogli, con sfaccettate nuove opere fantasy tra cui Triangle Strategy, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin e Rune Factory 5. Inoltre, nello stesso mese si darà spazio a particolari titoli sportivi, come l’attesissimo Gran Turismo 7, il buffo Chocobo GP ...

Advertising

tuttoteKit : WWE 2K22: svelato il peso del gioco su #PS5 #PC #PS4 #XboxOne #XboxSeriesS #XboxSeriesX #tuttotek - GianlucaOdinson : WWE 2K22 su PS5: peso del download e data di preload svelati - SpazioWrestling : WWE: Bobby Lashley non è convinto del suo 'rating' su WWE 2K22 #WWE #BobbyLashley - italiatopgames : WWE 2K22 – Scopriamo la valutazione di Bobby Lashley! - TSOWrestling : Il post di The Undertaker per il nuovo videogioco targato #WWE! #TSOW // #TSOS // #WWE2K22 -