Voli low cost e scali all’estero, così i no vax si spostano nei cieli: senza super green pass (Di giovedì 27 gennaio 2022) Decollare dallo scalo di Orio al Serio-Bergamo per raggiungere Cagliari facendo scalo a Barcellona, in Spagna. Trattandosi di biglietti separati è quasi impossibile notare la triangolazione ed è con questo sistema che centinaia di persone No Vax si spostano in aero in Italia senza avere il super green pass. Un certificato che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid e che è obbligatorio sui mezzi di trasporto pubblico. Si tratta di una scappatoia che ricostruisce il Corriere della Sera dopo aver appreso da diverse fonti aeroportuali italiane un aumento del trend negli ultimi giorni. Si tratta di viaggi tecnicamente legali, anche se più tortuosi, ma grazie alla connettività offerta dalle compagnie low cost facile da compiere. Per esempio: Milano da Orio ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Decollare dallo scalo di Orio al Serio-Bergamo per raggiungere Cagliari facendo scalo a Barcellona, in Spagna. Trattandosi di biglietti separati è quasi impossibile notare la triangolazione ed è con questo sistema che centinaia di persone No Vax siin aero in Italiaavere il. Un certificato che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid e che è obbligatorio sui mezzi di trasporto pubblico. Si tratta di una scappatoia che riruisce il Corriere della Sera dopo aver appreso da diverse fonti aeroportuali italiane un aumento del trend negli ultimi giorni. Si tratta di viaggi tecnicamente legali, anche se più tortuosi, ma grazie alla connettività offerta dalle compagnie lowfacile da compiere. Per esempio: Milano da Orio ...

Advertising

infoiteconomia : Voli low cost: ecco 100mila biglietti a meno di 10 euro - inews__24 : ?? #Novax girano l'#Italia in aereo senza #SuperGreenPass ??La strategia - zazoomblog : Voli low cost: ecco 100mila biglietti a meno di 10 euro - #cost: #100mila #biglietti - realRenzoMarcos : Non ci sono più i voli low cost di una volta @Ryanair - CiccaAndre : @KRISKSB @ReEurode Quindi TU mi dici che gli Iracheni hanno pagato 10-15 mila euro per poter prendere dei voli Low… -