Trento, falsi test positivi per mille euro: sequestrati 2 centri, 33mila controlli (Di giovedì 27 gennaio 2022) commenta mille euro in contanti per ottenere un certificato di falsa positività e, terminata la quarantena, avere il Super Green pass senza vaccinarsi . La procura di Trento ha scoperto un presunto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 27 gennaio 2022) commentain contanti per ottenere un certificato di falsatà e, terminata la quarantena, avere il Super Green pass senza vaccinarsi . La procura diha scoperto un presunto ...

