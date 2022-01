Advertising

oss_romano : #21gennaio #Atlante Speciale sullo #Spazio?? Interventi di Saccoccia @ASI_spazio Consolmagno @specolations e… - Affaritaliani : Spazio, Saccoccia (Asi): lancio di stasera da piattaforma storica - expo_technology : RT @ASI_spazio: Alla prima giornata della 14ma #BBESpaceConference gli interventi di Giorgio Saccoccia,presidente ASI sul presente e futuro… - GiulioChimienti : RT @ASI_spazio: Alla prima giornata della 14ma #BBESpaceConference gli interventi di Giorgio Saccoccia,presidente ASI sul presente e futuro… - MassimoChiaram7 : RT @ASI_spazio: Alla prima giornata della 14ma #BBESpaceConference gli interventi di Giorgio Saccoccia,presidente ASI sul presente e futuro… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio Saccoccia

askanews

Così il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio, parlando dalla base Nasa di Cape Canaveral, in Florida (Usa) da dove alle 00.11 del 28 gennaio 2022 partirà il razzo Falcon ...I dati dell'Osservazione della Terra, ha detto ancora, "sono unostrumento che può essere utilizzato, sia per scopi istituzionali sia per scopi commerciali" e che apre "una filiera di ...Cape Canaveral, 27 gen. (askanews) - 'Alle mie spalle, la base di lancio dalla quale partirà il nostro satellite, il secondo satellite di ...Confermato per questa notte il lancio il secondo satellite della nuova generazione Cosmo-SkyMed, la grande costellazione italiana per l'Osservazione della Terra. "Con il nuovo lancio, di fatto arriver ...