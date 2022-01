Scuola, presidi e governatori chiedono una semplificazione delle regole (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Lombardia ha registrato nell'ultima settimana quasi 10mila classi, 115mila alunni e più di 6000 operatori scolastici in isolamento. I nuovi positivi nella popolazione scolastica sono 62.079, il 12% ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Lombardia ha registrato nell'ultima settimana quasi 10mila classi, 115mila alunni e più di 6000 operatori scolastici in isolamento. I nuovi positivi nella popolazione scolastica sono 62.079, il 12% ...

Advertising

221Boy : RT @EmpfindsamerS: Oggi ho passato il pomeriggio con dei colleghi. Le scuole italiane sono diventate un Far West totale, vige unicamente la… - Mariang47614228 : RT @EmpfindsamerS: Oggi ho passato il pomeriggio con dei colleghi. Le scuole italiane sono diventate un Far West totale, vige unicamente la… - albealias : RT @EmpfindsamerS: Oggi ho passato il pomeriggio con dei colleghi. Le scuole italiane sono diventate un Far West totale, vige unicamente la… - bergonzi_paola : RT @EmpfindsamerS: Oggi ho passato il pomeriggio con dei colleghi. Le scuole italiane sono diventate un Far West totale, vige unicamente la… - scherlockrosson : RT @EmpfindsamerS: Oggi ho passato il pomeriggio con dei colleghi. Le scuole italiane sono diventate un Far West totale, vige unicamente la… -