Scrub viso astringente fai da te: la ricetta facile e low cost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Scrub viso purificante: ti sveliamo la ricetta segreta per prepararne uno 100% biologico. Occorrono pochi ingredienti che quasi tutte abbiamo in casa. Risultato: un incarnato più sano e luminoso! Avere un incarnato radioso è il desiderio di quasi tutte le donne. Con il passare del tempo, però, il viso cambia. In genere già dopo i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 27 gennaio 2022)purificante: ti sveliamo lasegreta per prepararne uno 100% biologico. Occorrono pochi ingredienti che quasi tutte abbiamo in casa. Risultato: un incarnato più sano e luminoso! Avere un incarnato radioso è il desiderio di quasi tutte le donne. Con il passare del tempo, però, ilcambia. In genere già dopo i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

elPolliere : @stanzaselvaggia Tu il booster devi farlo al cervello, oltre a un bello scrub del tuo viso con pelle supergrassa e unta. - retinol_complex : SCRUB VISO ALLA FRUTTA - L’innovativa formula della linea RETINOL COMPLEX® FRUIT THERAPY VISO utilizza tutti i bene… - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: FOREVER ALOE SCRUB, L'ESFOLIANTE DELICATO PER LA PULIZIA DI VISO E CORPO - _Dreamful : Pomeriggio relax per ricaricare le pile in vista di un'altra settimana pienissima tra studio e lavoro ???? Maschera v… - TOPGAMING43 : Bulldog Skincare Scrub viso originale per uomo, 125 ml -