Scaroni annuncia | “Presa una decisione sulla capienza degli stadi”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ci ha pensato Paolo, presidente del Milan, a comunicare ladall’assemblea di Lega Serie A tenutasi oggi. Appena uscito dalla riunione il dirigente rossonero ha risposto alla domandadel nostro campionato a partire dalla prossima giornata. “Dalle prossime partite lasarà del 50%”. Queste le parole del numero uno del Diavolo. Si tornerà perciò ad avere metàoccupati, così come chiesto dalle società. San Siro potrà dunque ospitare metà della suaper il derby in programma il prossimo sabato 5 febbraio. Thomas Cambiaso

