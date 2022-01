RAI – Olivera solo a giugno: c’è la notizia su Ghoulam alla Lazio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il giornalista ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Tg Sport Rai. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione: “solo conferme sul mancato arrivo di Olivera a gennaio. Trattativa aperta ma non chiusa come più volte ribadito in questi giorni. Seguito nel ruolo anche Pedraza del Villarreal: il Napoli ad oggi vanta buone reLazioni tecniche ma il club non si è ancora mosso con il sodalizio spagnolo. Photo: Getty Images – Olivera Smentito l’interesse per Bajrami dell’Empoli, non rientra nei piani azzurri. Profili più graditi quelli di Casale e Parisi ma non sono primi nelle rispettive liste di ruolo. Smentite su possibile passaggio di Ghoulam alla Lazio”. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il giornalista ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Tg Sport Rai. Di seguito, le sue parole, evidenziate dnostra redazione: “conferme sul mancato arrivo dia gennaio. Trattativa aperta ma non chiusa come più volte ribadito in questi giorni. Seguito nel ruolo anche Pedraza del Villarreal: il Napoli ad oggi vanta buone reni tecniche ma il club non si è ancora mosso con il sodalizio spagnolo. Photo: Getty Images –Smentito l’interesse per Bajrami dell’Empoli, non rientra nei piani azzurri. Profili più graditi quelli di Casale e Parisi ma non sono primi nelle rispettive liste di ruolo. Smentite su possibile passaggio di”.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Smentite su Ghoulam-Lazio, seguito Pedraza, al Napoli piacciono Casale e Parisi, non interessa Bajrami… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Smentite su Ghoulam-Lazio, seguito Pedraza, al Napoli piacciono Casale e Parisi, non interessa Bajrami… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Smentite su Ghoulam-Lazio, seguito Pedraza, al Napoli piacciono Casale e Parisi, non interessa Bajrami… - apetrazzuolo : RAI - Venerato: 'Smentite su Ghoulam-Lazio, seguito Pedraza, al Napoli piacciono Casale e Parisi, non interessa Baj… - napolimagazine : RAI - Venerato: 'Smentite su Ghoulam-Lazio, seguito Pedraza, al Napoli piacciono Casale e Parisi, non interessa Baj… -